В Петрозаводске автомобиль после ДТП вылетел на пешеходный переход (ВИДЕО)

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на улице Чапаева.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня, 26 июля, в 11.17 на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Чкалова. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Машины двигались по улице Чапаева в сторону центра. ДТП произошло перед регулируемым перекрестком, когда один из участников аварии, находясь в левой полосе движения, остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезался второй участник ДТП, после перестроения.

От удара автомобиль отбросило на пешеходный переход. К счастью, пешеходов на «зебре» в этот момент не было.

Видеокамера компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.

Ране сообщалось, автомобиль врезался в ограждение на трассе в Карелии и сгорел.