В Петрозаводске автомобилист сбил школьницу (ФОТО)

Авария, в которой пострадала 11-летняя девочка, произошла на улице Калинина в Петрозаводске.

В Петрозаводске в четверг, 27 августа, водитель автомобиля "Волга" совершил наезда на 11-летнюю девочку в районе дома № 79 на улице Калинина.

Как сообщили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, школьница перебегала дорогу в неустановленном месте.

После ДТП ребенка доставили в детскую республиканскую больницу. Предварительный диагноз - ушибы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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