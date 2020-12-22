В Петрозаводске автомобилист в темноте врезался в припаркованный тягач

Водитель автомобиля "ВАЗ" влетел под припаркованный на обочине тягач с прицепом.

Авария с участием "ВАЗ-2113" и седельного тягача "Volvo" с полуприцепом произошла в Петрозаводске на улице Ригачина поздним вечером 22 декабря. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"ВАЗ" двигался по улице Ригачина в сторону центра. Водитель врезался в припаркованный у правого края проезжей части прицеп автопоезда.

В результате ДТП правая часть легкового автомобиля оказалась под рамой прицепа. Машины получили повреждения. Жертв нет.

Ранее сообщалось, что грузовик сгорел в городе Карелии.