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В Петрозаводске автомобилист в темноте врезался в припаркованный тягач

Новости. Происшествия
11:06, 23 Декабря 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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Водитель автомобиля "ВАЗ" влетел под припаркованный на обочине тягач с прицепом.

Авария с участием "ВАЗ-2113" и седельного тягача "Volvo" с полуприцепом произошла в Петрозаводске на улице Ригачина поздним вечером 22 декабря. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"ВАЗ" двигался по улице Ригачина в сторону центра. Водитель врезался в припаркованный у правого края проезжей части прицеп автопоезда.

В результате ДТП правая часть легкового автомобиля оказалась под рамой прицепа. Машины получили повреждения. Жертв нет.

Ранее сообщалось, что грузовик сгорел в городе Карелии.

 

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Комментарии

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АК
2020-12-23 11:30:35
Когда уже запретят парковку фур и прочих грузовиков в городе???
Гость
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