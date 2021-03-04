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В Петрозаводске будут судить 17 членов ОПГ, продававших пенсионерам "золотые" фильтры для воды

Новости. Криминал
15:50, 05 Марта 2021
фото: © freepik.com
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Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17 участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, в 2018 году злоумышленники, посещая жителей Кондопоги и Петрозаводска на дому, предлагали приобрести системы фильтрации воды по заведомо завышенной цене. Мошенники обманывали людей, в основном пенсионеров, говоря о том, что эти фильтры необходимо установить ввиду якобы низкого качества поступающей в квартиры водопроводной воды.

Члены ОПГ, орудовавшие в Кондопоге и Петрозаводске, обвиняются в совершении 95 преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,5 млн рублей.

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу. 

Ранее бывший директор школы в Карелии осужден за мошенничество.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-05 15:55:11
России не нужны новые технологии.
России вообще ничего не нужно, потому что Россия самодостаточная страна. Главное чтоб были разные потоки. Потоки газовые и потоки нефтяные.

Тогда у россиян будет всё. Дети россиян будут учиться в престижных вузах Мира. Внуки россиян не будут нуждаться ни в чём вообще. У россиян будет уверенность в завтрашнем дне!! И вы знаете имена этих россиян!!!
кир
2021-03-05 16:29:20
Вася, тебе, пустомеле, ничего не надо. Главное, чтобы ты здесь был всегда. Сказал с усмешкой умный кот.
Гость
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