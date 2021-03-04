В Петрозаводске будут судить 17 членов ОПГ, продававших пенсионерам "золотые" фильтры для воды

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17 участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, в 2018 году злоумышленники, посещая жителей Кондопоги и Петрозаводска на дому, предлагали приобрести системы фильтрации воды по заведомо завышенной цене. Мошенники обманывали людей, в основном пенсионеров, говоря о том, что эти фильтры необходимо установить ввиду якобы низкого качества поступающей в квартиры водопроводной воды.

Члены ОПГ, орудовавшие в Кондопоге и Петрозаводске, обвиняются в совершении 95 преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,5 млн рублей.

После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее бывший директор школы в Карелии осужден за мошенничество.