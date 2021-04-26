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В Петрозаводске будут судить гонщиков, сбивших на остановке женщину с ребенком

Новости. Криминал
13:04, 27 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу гонщиков, устроивших страшное ДТП с жертвами на проспекте Ленина.

Двое петрозаводчан 1996 и 1988 года рождения вскоре предстанут перед судом по делу о резонансном ДТП, в результате которого девочке-подростку был причинен тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, гонщики устроили страшную аварию на проспекте Ленина, у дома №30, в районе остановки общественного транспорта "Университет" 10 марта прошлого года. Автомобиль вылетел на остановку и сбил 17-летнюю девочку и 47-летнюю женщину.

По версии следствия, обвиняемые вечером 10 марта 2020 года, управляя автомобилями Mercedes и Kia Rio на проспекте Ленина, устроили гонки. Неоднократно нарушив при этом требования правил дорожного движения, напротив здания Петрозаводского государственного университета они совершили дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого один из автомобилей на скорости более 100 км/ч выехал на тротуар, где совершил наезд на 17-летнюю петрозаводчанку. Подросток получила серьезные травмы: переломы, ушибы, разрывы. Она долго проходила лечение в больнице.

Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признали.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее Петрозаводский суд приговорил гонщика Кирилла Сортланда, устроившего смертельное ДТП на Комсомольском проспекте, к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-27 13:30:38
Типичные навальнята. Они постоянно в этом месте незаконные сходняки устраивают, так что автопилот сработал.
кир
2021-04-27 13:09:16
Только отомстить по справедливости. Более никак нельзя.
Федун
2021-04-27 13:08:25
Чьи детки - звери то? Уж точно не "навальнята", наверняка из обеспеченных семей чиновников!? Сажать вот таких надо и надолго,а не тех кто мирно на митинги выходит!
Гость
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