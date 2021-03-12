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В Петрозаводске чиновники не успевают приобретать жилье сиротам

Новости. Общество
14:40, 13 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Власти Петрозаводска не осваивают средства, предоставляемые на квартиры детям-сиротам – в дело вмешалась прокуратура.

Несколько сотен нуждающихся детей-сирот давно должны были справить новоселье, однако по-прежнему стоят в длинной очереди за ключами от квартир.

Петрозаводский сирота имеет право на получение однокомнатной квартиры площадью не менее 28 квадратных метров. В настоящее время городская мэрия готова приобретать такие квартиры за 1 млн 889 тыс. рублей. На эти цели городские чиновники получают субвенции из республиканской казны, однако, как выяснилось, эти деньги остаются неосвоенными. При этом очередь из нуждающихся в жилье сирот только растет.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура.

В чем заключаются претензии прокуратуры и почему не осваиваются деньги, читайте здесь.

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Комментарии

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бюджет
2021-03-13 16:21:37
Вот это работнички! Деньги есть, жилья на продажу ЗАВАЛИСЬ, а толку нет.
кир
2021-03-13 15:10:07
Чиновники и чиновницы были выпороты и уволены. Только так.
Труба с энергоресурсами развратила всех. Воплотилась в жизнь вековая мечта, отраженная в сказках. Чтобы всё было, а нам за это не попало.
Гость
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