В Петрозаводске девушки из салона сотовой связи не дали клиенту перевести деньги мошенникам (ВИДЕО)

В МВД Карелии наградили трех бдительных сотрудниц салона сотовой связи, которые спасли петрозаводчанина от перевода денег мошенникам.

Как рассказали в МВД республики, 64-летний житель Петрозаводска чуть не стал жертвой аферистов в ноябре. Мужчина был крайне встревожен звонком с незнакомого мобильного номера. Аноним, представившись правоохранителем, заявил, что с банковских счетов абонента некие злоумышленники пытаются похитить деньги. Жителю Карелии посоветовали предпринять срочные меры. Следовало обналичить собственные сбережения и оперативно их перевести на указанный счет. Тот первую часть требования выполнил и вскоре уже стоял в салоне одного из сотовых операторов, где ему должны были содействовать в переводе 100 000 рублей.

Три специалиста офиса Юлия Латушко, Сарида Зуборева и Валерия Пушкарева сразу обратили внимание на то, что посетитель нервничает и постоянно с кем-то консультируется по телефону. Заподозрив неладное, они предположили, что действуют мошенники, убедили клиента не торопиться с переводом, вызвали полицию. Бдительные работницы салона не ошиблись – как выяснили полицейские, на сбережения работающего пенсионера, действительно, покушались аферисты. В связи с данным фактом сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело.

В МВД Карелии решили поблагодарить девушек за содействие органам внутренних дел. С ними встретился заместитель начальника полиции по оперативной работе полковник полиции Алексей Олюшкин. Он вручил сотрудницам салона связи благодарности от имени руководителя министерства генерал-майора полиции Дмитрия Сергеева и выразил надежду на то, что и впредь специалисты также внимательно будут относиться к клиентам и противостоять современным мошенникам.

Ранее сообщалось, четыре жителя Карелии отдали мошенникам около 2,5 млн рублей.