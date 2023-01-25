В Петрозаводске еще один перевозчик объявил о повышении стоимости проезда

Проезд в маршрутке №9 подорожает на шесть рублей.

В паблике «Живой Петрозаводск» повилась фотография объявления из автобуса №9. В объявлении указывалось, что с 6 февраля проезд в маршрутке №9 будет стоить не 39 рублей, а 45.

Ранее сообщалось, что транспортные компании, занимающиеся пассажирскими перевозками в Петрозаводске, решили поднять стоимость одной поездки в автобусе до 50 рублей.

Также повышение стоимости проезда ожидается и в троллейбусах – с 30 до 38 рублей. Депутаты Петросовета уже одобрили такую цену.

Чтобы умерить аппетиты перевозчиков, власти города придумали транспортную реформу, которая позволит подчинит себе маршруточников, но что-то, видимо, опять пошло не так.