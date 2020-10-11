В Петрозаводске ищут родственников погибшего 71-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП

В столице Карелии не могут найти близких водителя, разбившегося вместе со своими пассажирами в аварии на Карельском проспекте.

Напомним, страшная авария с участием четырех автомобилей произошла 10 октября в 16.58 на Карельском проспекте. Виновником ДТП, где погибли три человека, стал 71-летний водитель Lada Granta.

Как сообщил "Столице на Онего" источник в правоохранительных органах, тело пенсионера до сих пор находится в морге. По адресу, указанному в документах водителя, никто не проживает. Видимо, 71-летний виновник аварии жил один.

Ранее один из участников смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего. По словам водителя автомобиля Mitsubishi Carisma, пенсионер на Lada Granta его подрезал, по касательной задел правый передний угол и ушел на встречку, где столкнулся с автомобилями Lexus и Kia Rio.

Напомним, в ДТП погибли три человека, находившиеся в Lada: 71-летний водитель и пассажиры - 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель посёлка Ладва-Ветка.