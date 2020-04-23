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В Петрозаводске капитально отремонтируют лестничные спуски

Новости. Общество
14:46, 24 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Реконструкция лестничных спусков пройдет в этом году в разных районах столицы Карелии, сообщили в администрации города.

До начала июля подрядчик отремонтирует лестничные спуски в районе дома № 9 на Вольной улице и в районе дома № 15 на Пушкинской улице. До конца августа – в районе дома № 20 на Карельском проспекте, в районе дома № 16а на улице Ровио, в районе дома № 12 на улице Фрунзе (от улицы Черняховского до улицы Островского), в районе дома № 37 на улице Кузьмина, в районе дома № 43 на проспекте Александра Невского и в районе дома № 3 на Лососинской набережной.

 

Работы стартуют в мае. Их стоимость  - порядка 35 млн рублей. Средства выделены из республиканского бюджета. 

Ранее в администрации Петрозаводска сообщили о том, что работы по благоустройству дворов в начнутся в мае.

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