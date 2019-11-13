В Петрозаводске машина в момент ДТП едва не снесла пешеходов (ВИДЕО)

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В столице Карелии пешеходы чуть не угодили под колеса автомобиля, который вынесло на переход после столкновения с другим авто.
В сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, запечатленное камерой наружного наблюдения компании "Sampo.ru".
На кадрах видно, как отечественный автомобиль притормаживает перед пешеходным переходом. В этот момент его сзади догоняет другая машина; происходит столкновение. После удара отечественное авто выкатывается на "зебру", по которой идут люди. Пешеходы не пострадали.
Ранее сообщалось о том, что пожилой водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске.
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