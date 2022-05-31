В Петрозаводске мать-нарушительница получила штраф

В столице Карелии инспекторы привлекли к ответственности женщину, которая перевозила детей, не используя автокресла.

Сегодня утром инспекторы ДПС проверяли соблюдение водителями правил перевозки детей на пути к детскому саду № 8. Об этом информирует ГИБДД Петрозаводска.

Инспекторы вынесли постановление за нарушение правил перевозки детей в отношении матери за рулем. Она перевозила детей трех и четырех лет без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. При этом одно автокресло в автомобиле имелось. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что гонщик потерял права на дороге в Карелии.