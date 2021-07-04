В Петрозаводске молодая женщина-водитель без прав рисковала жизнью ребенка

Сразу два нарушения за раз зафиксировали у одного водителя автоинспекторы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В воскресенье в ходе профилактического мероприятия «Юный пассажир» инспекторы зафиксировали сразу два нарушения у одного водителя.

Молодая женщина перевозила двухлетнего ребенка на переднем сиденье без детского удерживающего устройства.

В ходе проверки выяснилось, что водитель не имеет права управления транспортным средством.

В отношении женщины были составлены административные протоколы, автомобиль помещен на штрафстоянку.

Напомним, месяц назад 19-летняя водитель без прав улетела на легковушке в кювет и перевернулась.