В Петрозаводске молодой человек на самокате сбил пожилую женщину на тротуаре

ГИБДД ищет очевидцев ДТП, в котором пешеход получила тяжелые травмы.
По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 9 мая в 12.55 на улице Чапаева молодой человек на самокате сбил пешехода, находившегося на тротуаре.
В результате ДТП пешеход, 1950 года рождения, получила травмы, госпитализирована.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП.
Телефон дежурной группы ГИБДД - 715-900.
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