В Петрозаводске молодой человек украл ноутбук на глазах хозяина и убежал

Мужчина пожалел сына соседки по коммуналке и лишился дорогого гаджета.

По сообщению МВД Карелии, в петрозаводскую полицию обратился 46-летний горожанин и сообщил, что у него открыто похитили ноутбук. По словам мужчины,к преступлению причастен 23-летний сын его соседки по коммунальной квартире. Потерпевший видел, как тот зашел к нему в комнату и взял со стола портативный компьютер. Проигнорировав просьбу владельца вернуть технику на место, молодой человек убежал.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. Тот дал признательные показания и рассказал, что продал ноутбук, а вырученные деньги потратил. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

В дальнейшем полицейские выяснили, что ранее фигурант похитил у этого же мужчины смартфон затем, используя устройство, перевел на свой счет 8 тысяч рублей. Но потерпевший тогда решил не заявлять об этой краже, пожалев сына соседки по коммуналке.

В настоящее время молодой человек является фигурантом сразу трех уголовных дел.

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