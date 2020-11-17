В Петрозаводске мошенница обманула женщину, желающую продать комнату

Женщина, желающая продать комнату в общежитии, столкнулась с мошенницей и лишилась крупной денежной суммы.

В отдел петрозаводской полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 44-летняя жительница города, сообщает МВД по Карелии.

Женщина сообщила, что на сайте бесплатных объявлений поместила публикацию о продаже комнаты в общежитии. С ней по телефону связалась покупательница и предложила внести задаток – 20 тыс. рублей.

Мошенница сказала, что через мобильное приложение банка она этого сделать не могла и предложила петрозаводчанке пройти в банковское отделение. Там под диктовку злоумышленницы женщина совершала действия со своей банковской картой. Так, она сообщила среди прочего пароли из смс-сообщений.

Позднее стало понятно, что злоумышленница получила доступ к личному кабинету заявительницы и перевела ей её же собственные средства – со сберегательного счета на карту. После этого мошенница сообщила, что полученную сумму следует направить на ее номер, а она в свою очередь увеличит сумму задатка до 50 тыс. рублей.

Жительница Петрозаводска обналичила 20 тыс. рублей и направила их на продиктованный номер телефона. После этого мошенница прекратила разговор и на связь больше не выходила. А петрозаводчанка поняла, что лишилась денег и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники оставили без денег продавца недвижимости в Карелии.