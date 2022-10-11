В Петрозаводске мужчины пытались пронести мимо кассы ароматизаторы и ботинки

Гипермаркет Петрозаводска дважды за сутки пытались обокрасть, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В минувший четверг, 27 октября, тревожная кнопка дважды срабатывала в одном из петрозаводских гипермаркетов. Представители охранной службы пояснили, что причиной вызова патруля Росгвардии стали попытки хищения.

Так, в первом случае был задержан 30-летний житель Питкяранты — мужчина без оплаты пронес через кассовый узел ароматизаторы. Во втором случае — 43-летний петрозаводчанин попался на краже ботинок. Общая сумма ущерба, нанесенная торговому заведению, превысила 3000 рублей.

Росгвардейцы доставили нарушителей в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, житель Петрозаводска в новом наворованном белье предстал перед сотрудниками полиции.