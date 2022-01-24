В Петрозаводске на руководство компании завели уголовное дело из-за долгов по зарплате

В столице Карелии сотруднику общества с ограниченной ответственностью задолжали более 220 тысяч рублей.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Как сообщили в ведомстве, по версии следствия, с 1 января 2019 по 21 января 2022 года в компании в полном объеме не выплатили заработную плату работнику за два месяца. В результате перед потерпевшим образовалась задолженность на общую сумму более 220 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц из числа руководства организации. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, бухгалтер организации в Карелии подменила счета, чтобы получить чужую зарплату в 82 тысячи рублей.