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В Петрозаводске на руководство компании завели уголовное дело из-за долгов по зарплате

Новости. Криминал
16:09, 25 Января 2022
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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В столице Карелии сотруднику общества с ограниченной ответственностью задолжали более 220 тысяч рублей.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Как сообщили в ведомстве, по версии следствия, с 1 января 2019 по 21 января 2022 года в компании в полном объеме не выплатили заработную плату работнику за два месяца. В результате перед потерпевшим образовалась задолженность на общую сумму более 220 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц из числа руководства организации. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, бухгалтер организации в Карелии подменила счета, чтобы получить чужую зарплату в 82 тысячи рублей.

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