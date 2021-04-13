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В Петрозаводске нашли новую площадку для строительства школы-интерната для инвалидов

Новости. Общество
16:38, 14 Апреля 2021
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Чиновники вместе с родителями детей-инвалидов вернулись к обсуждению вопроса по строительству коррекционной школы-интерната на 300 мест в столице Карелии.

Министр образования и спорта Роман Голубев рассказал на своей странице в соцсети о встрече с представителями родителей детей-инвалидов и органов власти Петрозаводска и Карелии по вопросу строительства коррекционной школы-интерната в Петрозаводске.

"Напомню, в прошлом году мы приостановили работу по созданию этого объекта, так как единственный подходящий участок площадью более четырёх гектаров в районе Соломенского шоссе вызвал негативную оценку со стороны родителей. После этого родительская общественность определила оптимальное место для возведения школы – район «Кукковка»", - пишет министр.

Власти Петрозаводска предложили место для строительства за новой "Лентой", где сегодня возводятся новые жилые комплексы. Представители родителей детей-инвалидов одобрили этот участок. Но конкретные решения по началу строительства власти смогут озвучить после принятия нового генплана Петрозаводска, который должен быть готов в третьем квартале этого года, уточнил глава Минобразования республики.

Следующая встреча чиновников с родителями состоится в середине мая 2021 года. На неё также пригласят директоров республиканских коррекционных школ-интернатов.

"В повестку следующей встречи включили вопрос о специалистах, работающих с детьми с особыми образовательными потребностями", - отметил Роман Голубев.

Ранее интернат планировали построить на Древлянке, в экологически чистом районе, у парка "Лягушка".  Но активисты при обсуждении строительства школы для особых детей высказали опасения, что при реализации проекта в жизнь может быть нанесен ущерб парку и роднику "Лягушка".  Строительство коррекционной школы-интерната перенесли в Соломенное. Но родители детей-инвалидов выступили против.

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