В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку

В полицию обратились родители ученицы начальной школы гимназии №17, которую напугал неизвестный мужчина.

Инцидент произошел днем в минувшую пятницу, 5 марта у гимназии №17 на улице Дзержинского. Девочка ждала у школы своих родителей, которые должны были забрать ее после уроков. К ней подошел неизвестный мужчина, заявив, что ему позвонила мама младшеклассницы и попросила ее отвезти домой. Но ребенок испугался. Девочка сама позвонила маме.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МВД Карелии, родители девочки написали заявление в полицию.

"По обращению проводится проверка", - отметили в пресс-службе ведомства.

О других подобных ситуациях, произошедших у гимназии №17 или других образовательных учреждений, полиции ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, в Карелии ищут мужчину со шрамом, сбежавшего от правосудия.