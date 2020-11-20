В Петрозаводске неизвестный утащил из заведения банку с чаевыми (ФОТО)

Полиция ведет розыск молодого человека, которого подозревают в краже денег из банки, предназначенной для чаевых.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины, которого подозревают в совершении хищения денег из банки для чаевых, расположенной в одном из заведений общепита.

"Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону: +7921-038-21-40. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в заявлении МВД.

Ранее сообщалось, что полиция Карелии ищет мужчину, который скрылся от суда.