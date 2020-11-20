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В Петрозаводске неизвестный утащил из заведения банку с чаевыми (ФОТО)

Новости. Общество
16:12, 21 Ноября 2020
фото: МВД по Республике Карелия / ВК
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Полиция ведет розыск молодого человека, которого подозревают в краже денег из банки, предназначенной для чаевых.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение мужчины, которого подозревают в совершении хищения денег из банки для чаевых, расположенной в одном из заведений общепита. 

"Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону: +7921-038-21-40. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в заявлении МВД.

Ранее сообщалось, что полиция Карелии ищет мужчину, который скрылся от суда.

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-21 16:26:53
Чаевые - узаконенная взятка! :)
Гость
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