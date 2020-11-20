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Житель Карелии вместо суда решил отправиться на заработки

Новости. Криминал
11:53, 21 Ноября 2020
фото: МВД по Республике Карелия / ВК
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Полиция Карелии ищет мужчину, который скрылся от суда.

Сотрудники олонецкой полиции разыскивают скрывшегося от суда Петрова Петра Николаевича 1971 года рождения.

Мужчина является жителем поселка Верхнеолонецкий. Ему на вид 50 лет, рост 175-180 см., волосы светлые кудрявые, имеется залысина.

В полиции предполагают, что он выехал на заработки вахтовым методом.

"Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: +7-911-661-93-58, +7(81436) 4-14-18, 4-01-60. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в заявлении МВД.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Петрозаводска занервничала и перевела все свои деньги мошенникам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-21 12:21:03
Умный с залысиной, поэтому поймать не могут деревенские парни, не захотевшие возвращаться в родные деревни, а пошли работать в полицию. И залысин у них нет. :)
Гость
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