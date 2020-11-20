Житель Карелии вместо суда решил отправиться на заработки

Полиция Карелии ищет мужчину, который скрылся от суда.

Сотрудники олонецкой полиции разыскивают скрывшегося от суда Петрова Петра Николаевича 1971 года рождения.

Мужчина является жителем поселка Верхнеолонецкий. Ему на вид 50 лет, рост 175-180 см., волосы светлые кудрявые, имеется залысина.

В полиции предполагают, что он выехал на заработки вахтовым методом.

"Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефонам: +7-911-661-93-58, +7(81436) 4-14-18, 4-01-60. Конфиденциальность гарантируется", - говорится в заявлении МВД.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Петрозаводска занервничала и перевела все свои деньги мошенникам.