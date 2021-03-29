В Петрозаводске оштрафовали танцевальный клуб на 100 тысяч за отсутствие антисептиков

Танцевально-спортивный клуб "Рэгтайм" получил штраф за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Роспотребнадзор республики через суд привлек известный петрозаводский клуб к административной ответственности после проверки на соблюдение организацией противоэпидемических мероприятий. Специалисты ведомства выявили нарушения в конце декабря прошлого года. Так, у посещающих клуб на входе не измеряли температуру, не заносили в журнал информацию о тех, кто приходил на занятия с температурой тела 37,1°C и выше. В помещениях санузлов, оборудованных при залах, не было антисептических средств для обработки рук.

В результате суд, куда поступили материалы проверки Роспотребнадзора, оштрафовал "Рэгтайм" на 100 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал продавцов некачественной молочки на 100 тысяч рублей.