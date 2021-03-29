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В Петрозаводске оштрафовали танцевальный клуб на 100 тысяч за отсутствие антисептиков

Новости. Общество
10:33, 30 Марта 2021
фото: © Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС
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Танцевально-спортивный клуб "Рэгтайм" получил штраф за несоблюдение противоэпидемических мероприятий, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Роспотребнадзор республики через суд привлек известный петрозаводский клуб к административной ответственности после проверки на соблюдение организацией противоэпидемических мероприятий. Специалисты ведомства выявили нарушения в конце декабря прошлого года. Так, у посещающих клуб на входе не измеряли температуру, не заносили в журнал информацию о тех, кто приходил на занятия с температурой тела 37,1°C и выше. В помещениях санузлов, оборудованных при залах, не было антисептических средств для обработки рук.

В результате суд, куда поступили материалы проверки Роспотребнадзора, оштрафовал "Рэгтайм" на 100 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал продавцов некачественной молочки на 100 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2021-03-30 11:34:23
Заказное действие. Кому-то клуб помешал.
Изя
2021-03-30 10:55:15
Бред и беззаконие . Как в Лужниках с президентом концерты заворачивать так можно всё ((((
Вася
2021-03-30 10:53:36
Доскакались.
театральный критик
2021-03-30 10:42:02
Ну при физической нагрузке если измерить температуру то и 38 легко покажет
Гость
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