890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Карельский омбудсмен объяснила, когда ее посетителям лучше пойти к психотерапевту 17
20.12.2021 12:05
Путин объяснил, почему не может выступить против QR-кодов 28
20.12.2021 09:00
Два человека обратились в больницу после жесткого ДТП в центре Петрозаводска 2
20.12.2021 18:41
Готовится продажа остатков бывшего военного городка на территории памятников архитектуры в Карелии 4
20.12.2021 11:01
«Нам, что, неделю под открытым небом жить?» 17
20.12.2021 16:33

В Петрозаводске пьяный водитель избил двух инспекторов ДПС

Новости. Криминал
06:40, 21 Декабря 2021
фото: © РИА Новости Крым / Илья Питалев

Новости партнеров

Двадцатитрехлетний петрозаводчанин подозревается в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 23 - летнего мужчины, подозреваемого в применение насилия в отношении представителей власти, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей.

По данным следствия, ночью 29 сентября сотрудники дорожно-патрульной службы в Петрозаводске остановили автомобиль для проверки водителя на трезвость. После того, как полицейские выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения, он повел себя агрессивно. Молодой человек ударил сначала одного инспектора кулаком и ногой в голову, а затем другого - кулаком в лицо.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Агрессивному петрозаводчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный мужчина ночью бросался с ножом на полицейских.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2021-12-21 08:18:54
А эти люди ездят среди нас, живут среди нас.....жесть.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
14.12.2021, 15:44
На «Зеленой тропе» в Петрозаводске планируется строительство автодороги

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»