В Петрозаводске пьяный водитель избил двух инспекторов ДПС

Двадцатитрехлетний петрозаводчанин подозревается в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 23 - летнего мужчины, подозреваемого в применение насилия в отношении представителей власти, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей.

По данным следствия, ночью 29 сентября сотрудники дорожно-патрульной службы в Петрозаводске остановили автомобиль для проверки водителя на трезвость. После того, как полицейские выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения, он повел себя агрессивно. Молодой человек ударил сначала одного инспектора кулаком и ногой в голову, а затем другого - кулаком в лицо.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Агрессивному петрозаводчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии пьяный мужчина ночью бросался с ножом на полицейских.