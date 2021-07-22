В Петрозаводске подросток покатался на чужом велосипеде и стал фигурантом уголовного дела

Юному петрозаводчанину грозит уголовная ответственность за кражу велосипеда на Голиковке, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, подросток причастен к краже велосипеда, принадлежащего 41-летней жительнице столицы Карелии. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что в один из июньских дней, гуляя по микрорайону Голиковка, приметил велосипед, не оборудованный противоугонной системой. Воспользовавшись отсутствием владельца, он забрал двухколесный транспорт. В дальнейшем им пользовался сам, а также давал покататься своим друзьям. Где сейчас находится велосипед, несовершеннолетний не знает.

Фигурант уголовного дела раскаялся в содеянном и обязался возместить причиненный материальный ущерб. Тем не менее, подростку грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, пьяная езда на велосипеде закончилась для жителя поселка Карелии дракой с полицейскими.