В Петрозаводске подсветили велопешеходную дорожку

В парке Победы и на аллее Зелёная Тропа завершена установка опор освещения, сообщили в администрации столицы Карелии.

Дорожки, связывающие центр города и Древлянку, стали безопаснее. В рамках муниципального контракта ООО "Телекомстрой" завершил установку опор освещения на объектах велопешеходной инфраструктуры.

В парке Победы подрядчик проложил подземные кабельные линии и установил 96 торшерных опор высотой 3,5 метра. Каждая из них оборудована декоративным светильником. На аллее Зелёная Тропа, которая протянулась от центра Петрозаводска до трассы "Фонтаны", подрядчик установил 79 опор наружного освещения. Семиметровые конструкции появились на участках от улицы Маршала Мерецкова до Повенецкой и от Лесного проспекта до железнодорожного моста в районе парка Древлянская Роща. На аллее смонтирована воздушная кабельная линия. Опоры оборудованы светодиодными светильниками.

Работы по контракту завершены, в данный момент осуществляется приемка и проверка исполнительной документации.

Средства на развитие велопешеходной инфраструктуры в 2020 году выделены из регионального бюджета в рамках субсидии к 100-летию Карелии. Стоимость контракта составила 11,78 млн рублей.

Ранее сообщалось, что завершено обустройство безопасного пути для пешеходов вдоль Лососинского шоссе на Древлянке.