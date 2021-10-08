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В Петрозаводске поймали любительницу воровать дорогую одежду

Новости. Криминал
09:21, 08 Октября 2021
фото: © bug.org.ua

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Тридцатилетняя петрозаводчанка попалась на трех кражах из торговых центров.

По сообщению МВД в Карелии, в конце сентября в петрозаводскую полицию поступило заявление от работников магазина спортивных товаров, расположенного в крупном торговом центре. В ходе просмотра записи камеры видеонаблюдения они выявили факт хищения товара: из торгового зала пропали две спортивные куртки стоимостью без малого 28 000 рублей. Полицейские установили личность подозреваемой. К преступлению оказалась причастна 30-летняя горожанка, у которой ранее уже возникали проблемы с законом. Дорогие куртки она успела сбыть.

Вскоре выяснилось, что подозреваемая причастна еще к одной краже. Так, в ночью, находясь в крупном гипермаркете, она похитила ботинки стоимостью 4 000 рублей. Пустую коробку, оставленную в примерочной, обнаружил охранник - он смог догнать любительницу воровать в магазинах и заставил ее вернуть товар. Заявление об этом также поступило в полицию.

В настоящее время по обоим фактам преступной деятельности возбуждены и расследуются уголовные дела.

Ранее рецидивист украл пальто с манекена на витрине магазина в Петрозаводске.

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