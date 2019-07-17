В групповом ДТП в Петрозаводске пострадала беременная женщина

Появилась информация о пострадавших в групповом ДТП: одной из пострадавших оказалась беременная женщина, водитель Dodge Neon, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

ДТП произошло во вторник, 16 июля, в 14.30 на перекрестке ш. Шуйского и проезда Дорожников. 34-летний водитель Ford Mondeo при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилям. Ford Mondeo столкнулся с Lada Xray, ВАЗ - 21102 и Dodge Neon, за рулем которого сидела беременная 25-летняя женщина.

Водитель Dodge Neon доставлена в ГБУЗ "Республиканский перинатальный центр".

Пострадали водитель Ford Mondeo и 24-летний пассажир Dodge Neon. От госпитализации отказались.