В групповом ДТП в Петрозаводске пострадала беременная женщина

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Появилась информация о пострадавших в групповом ДТП: одной из пострадавших оказалась беременная женщина, водитель Dodge Neon, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
ДТП произошло во вторник, 16 июля, в 14.30 на перекрестке ш. Шуйского и проезда Дорожников. 34-летний водитель Ford Mondeo при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилям. Ford Mondeo столкнулся с Lada Xray, ВАЗ - 21102 и Dodge Neon, за рулем которого сидела беременная 25-летняя женщина.
Водитель Dodge Neon доставлена в ГБУЗ "Республиканский перинатальный центр".
Пострадали водитель Ford Mondeo и 24-летний пассажир Dodge Neon. От госпитализации отказались.
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