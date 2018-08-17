В Петрозаводске пройдет фестиваль, который в ряде городов России был отменен по требованию экологов

В Зарецком парке 24 и 25 августа состоится фестиваль водных фонариков, сообщает мэрия. В ряде городов России это мероприятие после вмешательства экологов было отменено.

"24 и 25 августа в 21:00 в Зарецком парке участники фестиваля смогут насладиться живой музыкой виртуозов скрипки и саксофона, а также примут участие в ярком шоу и увидят тысячи фонариков на водной глади", - говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Организатором мероприятия выступает питерская компания "Вместе зажигаем", которая организует подобные фестивали в разных регионах страны. При этом в некоторых городах мероприятия были отменены по требования экологов, которые убеждены, что на дне водоемов после их проведения оседает мусор.

Так, в мае 2018 года фестиваль водных фонариков должен был пройти в Екатеринбурге, но после вмешательства общественности не состоялся. Местные экологи объяснили свою позицию так:

"На наш взгляд, сама идея фестиваля противоречит всем принципам экологического воспитания и осознанного отношения горожан к воде. И не хотелось бы, чтобы в Екатеринбурге люди приходили загадывать желания на массовый и организованный спуск мусора в воду и превращали это действо во всеобщую радость. Организаторы активно призывают горожан приходить семьями, а это означает, что дети вынесут мысль о том, что запускать мусор в водоемы – нормально и даже весело. Бездумные ритуалы, подающие дурной пример, невозможно оправдать тщательной очисткой, которую обещают провести после фестиваля. Хотя и в ней мы не уверены".

Экологи также обращали внимание на то, что ответы организаторов и свидетельства очевидцев о конструкции фонариков, которые собирались продавать горожанам, разнятся:

"Организаторы не указывают официальных данных на этот счет, но на вопросы отвечают, что использована рисовая бумага (она растворяется в воде) и светодиодные свечи. Но по свидетельствам очевидцев, используются свечи-таблетки с металлической гильзой, которая уходит на дно. Какая при этом использована бумага в действительности тоже не известно. При этом, даже если свечи светодиодные – чем лучше электроника на дне пруда?"

Отметим, что в феврале в Петрозаводске тот же организатор – "Вместе зажигаем" – собирался провести запуск светящихся шаров. Каждый такой светошарик содержит светодиод и батарейку. И разлетающиеся во все стороны шары – это, по сути, разлетающиеся во все стороны опасные отходы IV и II классов опасности, соответственно. Росприроднадзор направил в мэрию предупреждение о недопустимости проведения подобных мероприятий. В результате массовый запуск шаров был отменен.

Добавим, что "Столица на Онего" неоднократно пыталась выйти на связь с компанией "Вместе зажигаем", чтобы получить коментарий. В первый раз нам посоветовали обратиться в мэрию Петрозаводска, во второй раз мы так и не дождались ответа на свой запрос в компанию.