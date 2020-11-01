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В Петрозаводске пройдут общественные слушания по новым требованиям к установке вывесок

Новости. Общество
17:05, 02 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Власти столицы Карелии готовы устранить замечания Второго апелляционного суда, отменившего решение Петросовета по требованиям к установке вывесок на фасадах зданий из-за несоблюдения процедуры их утверждения.

Администрация Петрозаводска, получив определение судебной коллегии Второго апелляционного суда из Санкт-Петербурга, готова продолжить работу над изменением облика города. Суд, отменивший решение Петросовета, установившего требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города, не нашел нарушений в самом документе. Замечания касаются лишь процедурной части. Данный документ должен был пройти обсуждение на общественных слушаниях. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства Никита Стрельников.


© Столица на Онего

"На сегодняшний день, к сожалению, по решению суда к документу Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа" имеются претензии с точки зрения того, что процедурно не все мероприятия были выполнены. К самой редакции документа замечаний нет. Мы в кратчайшие сроки планируем возобновить процедуру утверждения документа в полном соответствии с решением суда. Общественные слушания пройдут в этом году", – отметил руководитель управления архитектуры и градостроительства городской администрации.

Депутат Петросовета, член рабочей группы по правилам благоустройства, которая занималась подготовкой документа с требованиями по установке наружной рекламы, Ирина Шарипова, напомнила, что работа по упорядочиванию вывесок на фасадах зданий была начата еще в 2017 году.


© Столица на Онего

"Почему мы обратились к этому вопросу? Потому что к депутатам поступали многочисленные нарекания от жителей города, которые были недовольны состоянием фасадов. Мы понимали, что впереди – 100-летие республики. В 2018 мы приступили к разработке документа. Работа была сложная. Проходила долго, в несколько этапов. Проводились консультации с представителями общественности, с архитектурным сообществом и предпринимателями. У всех была возможность высказаться, поделиться своими предложениями. В конечном итоге родился этот документ. Депутаты предложили переходный период для всех предпринимателей города. Для центральной части города был установлен срок для приведения вывесок в соответствие регламенту в три месяца, для остальных районов города – шесть месяцев", – сказала Ирина Шарипова.

По словам руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска, в адрес предпринимателей ушло более 800 рекомендательных писем. С сентября 2019 года было составлено более 300 протоколов об административных правонарушениях при размещении вывесок. Предупреждения и штрафы получили около 270 нарушителей.

"У нашей работы сегодня есть результаты. Облик города изменился после того, как убрали несуразные вывески и рекламу. И мы планируем, что эта работа будет продолжена", – подытожил Никита Стрельников.

Напомним, второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействующим решение Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

Блогер Илья Варламов возмутился позицией предпринимателей Петрозаводска, которые добились в суде отмены утвержденных в городе требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

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Комментарии

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Горожанин
2020-11-02 17:07:10
Спортивную общественность пригласили?
протестанутый
2020-11-02 17:11:15
Горожанин, ширшину пригласили с васей :)
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