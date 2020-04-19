В Петрозаводске разыскивают мужчину, скрывающегося от суда

Петрозаводчанин подозревается в совершении мошенничества.

Полицией Петрозаводска разыскивается Хинеев Дмитрий Александрович 1980 года рождения. Мужчина скрывается от суда. Он обвиняется в совершении преступления - мошенничества.

"Всех, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, полиция просит звонить по телефонам: +7-911-415-25-87, +7-911-409-26-96, +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102)", - обращаются в МВД Карелии к петрозаводанам.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы поймали на магазинной краже подростка, находящегося в розыске.