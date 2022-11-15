В Петрозаводске рецидивист ночью нанес собутыльнику смертельный удар ножом в спину

Арестовали мужчину, зарезавшего своего приятеля на улице Чернышевского.

По данным Следкома Карелии, в ночью 6 декабря в квартире жилого дома по улице Чернышевского в Петрозаводске двое мужчин распивали спиртные напитки. Во время возникшего словесного конфликта 25 – летний мужчина схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в спину. От полученного ранения петрозаводчанин через непродолжительное время скончался.

В ходе осмотра места происшествия следователем обнаружены и изъяты следы, указывающие на совершение преступления, в том числе нож. Мужчина задержан, вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. В ходе проведения следственных действий подозреваемый на месте происшествия показал, как именно совершил убийство потерпевшего, где находилось орудие преступления.

В настоящее время ему предъявлено обвинение. Установлено, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет не снятую и не погашенную в установленном порядке судимость за преступление против здоровья населения.

Судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на севере Карелии арестовали мужчину, воткнувшего нож в спину сожительнице.