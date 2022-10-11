В Петрозаводске родные не спешат забирать домой ребенка, который после избиения отцом вышел из комы и лежит обездвиженный

Двухлетнего Артема, который после жестокого избиения отцом вышел из 2-летней комы, перевели из Детской республиканской больницы имени И.Н.Григовича в бывший Дом ребенка.

Ранее сообщалось, что 2-летний Артем, который 2 года был в коме после жестокого избиения отцом, в июне начал дышать самостоятельно и его отключили от аппарата.

«На сегодняшний день ребенок переведен из ДРБ в паллиативное отделение реабилитационного центра Детской городской больницы — бывший Дом ребенка. Ему обеспечен полный медицинский уход», — сообщил Геннадий Сараев.

Как стало известно "Столице на Онего", после перевода Артема в Детскую городскую больницу состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы планомерности содержания ребенка в центре, так как по медицинским показаниям он может находиться дома.

Ранее главный врач Детской республиканской больницы имени И. Н. Григовича Инга Леписева рассказала, что Артему 15 мая исполнилось 2 года. Год и десять месяцев он пролежал в коме. В июне этого года мальчика отключили от аппарата ИВЛ. Сейчас он дышит самостоятельно. У него поставлены гастростома и трахеостома, чтобы ему легче было самостоятельно дышать и можно было его кормить.

По словам Инги Леписевой, состояние у ребенка вегетативное, эмоций никаких нет.

«Это тяжелый ребенок с органическим поражением центральной нервной системы. Кора головного мозга погибла еще во время травмы, но все остальные органы работают. У него здоровое и сердце, и легкие…» — объяснила врач.

Инга Леписева не дает каких-либо прогнозов, как будет восстанавливаться ребенок, но при таком диагнозе он вряд ли когда-то выйдет из этого вегетативного состояния, сможет ходить или что-либо понимать.

По словам врача, больница уже тогда готова была отдать Артема домой, но родные не давали ответа, и поэтому ребенок был переведен в отделение реабилитационного центра Детской городской больницы.

В ходе рабочего совещания участники приняли решение еще раз предложить маме Артема забрать его домой, и если родные не захотят этого сделать, то будет рассматриваться вопрос о лишении матери родительских прав.

Напомним, в июне 2022 года Петрозаводский городской суд признал 38-летнего жителя Петрозаводска виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка. Петрозаводчанин получил 6 лет исправительной колонии общего режима.