В Петрозаводске русло реки Неглинка очистят за 6,8 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о намерении властей ликвидировать засоры и произвести очистку русла речки Неглинка.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия ищет исполнителя для проведения работ по уборке от мусора реки Неглинка. Исполнителю предстоит ликвидировать засорение и очистить русло водоема на территории Петрозаводска. Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 6 млн 842 тыс. рублей. Источником финансирования служат средства субвенций, выделяемых из федерального бюджета казне Карелии на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Исполнителю предстоит выполнять работы в два этапа. Первый этап - со дня заключения контракта по 31 октября этого года. Второй этап - с первого января по 31 октября следующего года. И в этом, и в следующем году работы в русле реки должны производиться с первого июля по 30 сентября.

В техническом задании указано, что общая протяженность участков по очистке от древесно-кустарниковой растительности и донных отложений составляет более 3 тыс. метров; их общая площадь – более 17 тыс. квадратных метров. Объем донных отложений превышает 8 тыс. кубических метров.

Ранее сообщалось, как активисты очистили Неглинку от мусора.