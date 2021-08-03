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В Петрозаводске суд не стал штрафовать популярное заведение «Agriculture club» из-за нарушения ковидных ограничений

Новости. Общество
10:27, 04 Августа 2021
фото: © Agriculture club / ВК

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Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина рассказала, что «рассадник культуры» избежал штрафа и отделался предупреждением за нарушение коронавирусных ограничений.

Наталья Ермолина сообщила в соцсети, что суд принял решение вынести предупреждение петрозаводскому заведению «Agriculture Club». 

«Штрафа нет. Вынесли предупреждение. Все прошло лайтово и справедливо. Да, конечно, тот визит полиции был спровоцирован анонимным звонком, но в итоге справедливость восторжествовала», — рассказала Ермолина.

Интересы «Agriculture Club» в суде представляла юрист Екатерина Беседина.

Напомним, в июне полиция нагрянула в «Agriculture club». В момент прибытия силовиков в клубе проходило мероприятие «Умная пятница». Серия лекций в тот день была посвящена секспросвету. По словам Натальи Ермолиной, помимо сотрудников полиции в клуб прибыл представитель ФСБ, который снимал собравшихся на камеру и задавал вопросы по тематике ЛГБТ.

Поводом для визита силовиков стала информация о нарушении клубом коронавирусных ограничений. В зале оказалось 55 человек вместо разрешенных на тот момент 50. Руководитель арт-пространства «Agriculture Club» Наталья Ермолина заявляла, что спровоцировать нарушение по заполняемости зала могли подсадные лица. Она утверждает, что организаторы мероприятия контролировали число собравшихся, соблюдая закон. Ермолина расценила действия правоохранительных органов как атаку на заведение. Она рассказала, что созданному ей клубу может угрожать закрытие.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-08-04 11:41:03
Вербподход завершен, все нормуль :)
Продолжаем читки дальше :)
Самуил
2021-08-04 11:05:26
"Шах и мат" палате №6!))
театральный критик
2021-08-04 11:05:01
Пофиг. Обе в кедах :)
наташка
2021-08-04 10:43:57
Шалман давно пора прикрыть
User
2021-08-04 11:30:18
Что за бурчание в бороду в бессильной злобе? :)
Самуил
2021-08-04 11:35:23
User, на выборы наташка обещало бороду сбрить.
Leopol'd
2021-08-04 10:54:41
наташка, там твоих мало. Ну протестуй!
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