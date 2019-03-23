В Петрозаводске суд оправдал троих подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере

В понедельник 18 марта судья Александр Смирнов огласил решение по уголовному делу. В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков.

Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Колваленко и Котович признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Кроме того, петрозаводский суд частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда. Так, Решетова должна будет выплатить 21,1 миллиона рублей, Виноградов – 18,085 миллиона рублей, Круподерщиков – 1,15 миллиона рублей.

Напомним, ранее в судебных прениях представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов без исключения. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Решетовой 9 лет 6 месяцев колонии общего режима; Виноградову - 8 лет колонии общего режима; Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима; Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления; Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Полный текст читайте здесь.