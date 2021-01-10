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В Петрозаводске три десятка водителей попались пьяными за рулем в праздники

Новости. Общество
16:24, 11 Января 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК
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Госавтоинспекция столицы Карелии сообщила о пьяных автолюбителях, которые попались в руки инспекторов на новогодних каникулах.

За праздничные дни в Петрозаводске инспекторы отстранили от управления 35 нетрезвых водителей, четверо из них повторно сели за руль в состоянии опьянения. Об этом информирует ГИБДД Петрозаводска.

Нарушителей ждет штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет, заявили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники пять пьяных водителей катались по Прионежскому району Карелии.

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