В Петрозаводске три десятка водителей попались пьяными за рулем в праздники

Госавтоинспекция столицы Карелии сообщила о пьяных автолюбителях, которые попались в руки инспекторов на новогодних каникулах.

За праздничные дни в Петрозаводске инспекторы отстранили от управления 35 нетрезвых водителей, четверо из них повторно сели за руль в состоянии опьянения. Об этом информирует ГИБДД Петрозаводска.

Нарушителей ждет штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет, заявили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники пять пьяных водителей катались по Прионежскому району Карелии.