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В Петрозаводске вор похитил кассовый аппарат, шоколад и жевательные резинки

Новости. Криминал
15:17, 09 Декабря 2021
фото: © Depositphotos / kalinovsky

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Сотрудники полиции раскрыли серию краж из магазинов на Древлянке.

В ночь на 8 декабря в дежурную часть полиции ПетрозаводскА поступило три заявления о магазинных кражах, информирует МВД. Сразу в несколько точек микрорайона Древлянка проник неизвестный.

В одном случае из павильона по продаже свежей выпечки злоумышленник похитил кассовый аппарат с платёжным терминалом. В другом — из продуктового магазина — шоколад и жевательные резинки на 14 200 рублей. А в третьем, в отделе сувениров и цветов, касса оказалась вскрыта, но злоумышленник, не обнаружив деньги, скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 25-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Тот рассказал, что похищенные технические устройства выбросил, а шоколад и жевательные резинки спрятал дома — их изъяли. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что молодой рецидивист в Петрозаводске попался на краже бритвенных кассет.

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