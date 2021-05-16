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В Петрозаводске врачи более полугода борются за жизнь малыша, избитого отцом до полусмерти

Новости. Общество
12:49, 17 Мая 2021
фото: © pixabay.com
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Мальчик, жестоко избитый отцом, по-прежнему находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Малыш, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, до сих пор находится в коме. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

"Мальчик жив, находится в реанимации на ИВЛ", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Врачи Детской республиканской больницы пытаются спасти жизнь ребенку уже восьмой месяц.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

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Комментарии

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Off
2021-05-17 15:25:19
типичный педриот .
То то портянки заволновались ..стали суетиться , оправдываться , стрелки переводить
кир
2021-05-17 15:57:05
Off, прими таблетку, лентяй. Чего он тут шляется? - спросил кот. Совсем не интересен.
театральный критик
2021-05-17 13:25:44
Когда уже ночного фотографа на строгий режим отправят отбывать наказание. Загостился в сизо.
кир
2021-05-17 13:25:21
Либерастня борется за права нелюдей. Казнить, - сказал кот. С кем только бабы живут?
Гость
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