В Петрозаводске врачи более полугода борются за жизнь малыша, избитого отцом до полусмерти

Мальчик, жестоко избитый отцом, по-прежнему находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Малыш, попавший в реанимацию в сентябре прошлого года в возрасте 4-х месяцев, до сих пор находится в коме. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

"Мальчик жив, находится в реанимации на ИВЛ", - сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Врачи Детской республиканской больницы пытаются спасти жизнь ребенку уже восьмой месяц.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября прошлого года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.