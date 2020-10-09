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В Петрозаводске за сутки оштрафовали 15 пешеходов-нарушителей

Новости. Общество
08:36, 10 Октября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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В Карелии продолжается профилактическое мероприятие Госавтоинспекции "Пешеход".

С 8 на 9 октября в Петрозаводске автоинспекторы привлекли к административной ответственности 15 пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения. Нарушители пересекали проезжую часть вне установленных для перехода мест, подвергая свою жизнь опасности, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Нарушителям теперь придется заплатить штраф в 500 рублей.

По данным ГИБДД республики, за 9 месяцев этого года в Петрозаводске зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в 25 из которых усматривается вина самих пешеходов.

Ранее внедорожник сбил девушку на пешеходном переходе в центре Петрозаводска.

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