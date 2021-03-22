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В Петрозаводске запретят выходить на лед с 28 марта

Новости. Общество
13:10, 23 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава столицы Карелии Ирина Мирошник подписала проставление о запрете выхода на лед местных водоемов, сообщили в мэрии города.

С 28 марта на территории Петрозаводска запрещен выход и выезд на лед водоемов. Запрет касается любых прогулок по акватории, рыбалки, использования ледовых переправ и т.д.

В администрации города напоминают петрозаводчанам о необходимости соблюдения правил безопасности. Уменьшение толщины ледового покрова, промоины, шуга, риск внезапного движения льда создают угрозу жизни для тех, кто пренебрегает запретом.

За нарушение требований безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения - 112 или в ЕДДС Петрозаводска по номеру - 051.

Ранее сообщалось, рыбак на мотособаке застрял в водяной каше на озере в Карелии.

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