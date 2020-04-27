В Петрозаводске женщина оставила забывчивую пенсионерку без денег

В полицию обратилась 72-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Женщина выбирала товар в магазине одежды и случайно оставила кошелек. А когда вернулась, его уже там не было.



Ущерб превысил 3,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 51-летней посетительницы магазина. Женщина нашла кошелек и решила забрать его себе. Она слышала, как пенсионерка спрашивала у кассира о своей потере, но все равно ушла с находкой. Впоследствии кошелек злоумышленница выбросила, а деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанка наполовину опустошила кошелек пенсионерки.