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В Питере воры снизили цену автомобиля экс-депутата Заксобрания Карелии на 200 тысяч рублей

Новости. Криминал
16:27, 31 Марта 2021
фото: © Fotolia / Tomasz Zajda
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Салон иномарки бывшего карельского парламентария ограбили на парковке в Санкт-Петербурге.

Заявление о краже личных вещей из салона автомобиля в полицию Петербурга поступило от жителя Карелии, экс-депутата Заксобрания республики. Об этом пишет ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывший парламентарий заявил, что на парковке Калининского района города его жена оставила автомобиль марки Mercedes-Benz V250 на неделю. Однако после того, как машина оказалась снова в руках владельцев, большая часть вещей в салоне отсутствовала.

Так, в машине не было всего комплекта сидений, полки багажника, а также магнитолы. Материальный ущерб потерпевший оценил в 215 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители занимаются проверкой. Возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением.

Ранее сообщалось, молодой кондопожанин не удержался от соблазна обчистить припаркованный автомобиль.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-31 16:45:08
На заметку депутатишкам. Станете бывшими - у вас тоже не будет фамилии, имени и отчества. Никто и звать никак.
Гость
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