В последнем слове на суде Косарев поблагодарил закон за то, что его поймали

Признавший вину в получении взяток экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев рассказал, на что потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем.

Напомним, по версии следствия, Косарев вместе со своим заместителем Сереем Максимовым получил порядка 2,6 миллионов рублей взяток (шесть эпизодов) от предпринимателей за оказание различных услуг по заключению госконтрактов, а также выделении средств из Фонда госимущества Карелии. Также он обвиняется в присвоении 40 тысяч рублей.

В последнем слове Косарев сказал:

"Тюремная камера, как и палата больного, дает уникальную возможность оставаться долгое время один на один со своей совестью. Я испытываю жгучее чувство стыда и вины перед теми, кто меня знает и узнает в лицо на улице.

Может показаться противоестественным, но я искренне благодарен, что закон остановил меня, именно меня, именно сейчас. Я понимаю, что только таким суровым способом удалось остановить процесс моей социальной деградации, буквально разрушения судеб моих любимых людей".

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