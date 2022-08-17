В правительстве Карелии объяснили, почему спрятали свой сад за надежным забором

Стало известно, почему Правительственный сад в Петрозаводске спрятан за надежным забором.

Журналист «Столицы на Онего» прогулялась по городу и сделала фото парков и аллей с оригинальными многообещающими названиями.

Во время прогулки журналист узнала, что вдоль проспекта Ленина, между домами 19 и 21, располагается не простой, а Правительственный сад. На вид он довольно скромный, но находится за надежной оградой. Так что доступ к нему простым смертным закрыт.

Публикацию о том, что Правительственный сквер спрятан за надежным забором прокомментировал глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщив, что вносил предложение сделать в этом месте открытый сквер.

«Но оказалось, есть вопросы обеспечения информационной безопасности - понятно, что в здании правительства есть соответствующие помещения и они как раз окнами выходят в указанный сквер», - пояснил глава.

Если хотите узнать, где спрятан Сквер Российской полиции или как попасть на пляж у Французских прудов, читайте в материале Натальи Соколовой «От Цыганской горки до Аллеи Согласия».