В районах Карелии полностью восстановили электроснабжение

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За последние двое суток подачу электроэнергии восстановили примерно в 50 населенных пунктах, сообщили в правительстве Карелии.
Напомним, по состоянию на 3 января более 20 населенных пунктов республики оставались без электроснабжения. Причина - сложные погодные условия, мокрый снег.
Вечером 3 января неподключенными оставались 149 человек в 4 населенных пунктах Пряжинского и Пудожского районов.
Сегодня, 4 января, электроснабжение в населенных пунктах республики, нарушенное из-за сложных погодных условий, полностью восстановлено.
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