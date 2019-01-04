В районах Карелии полностью восстановили электроснабжение

За последние двое суток подачу электроэнергии восстановили примерно в 50 населенных пунктах, сообщили в правительстве Карелии.

Напомним, по состоянию на 3 января более 20 населенных пунктов республики оставались без электроснабжения. Причина - сложные погодные условия, мокрый снег.

Вечером 3 января неподключенными оставались 149 человек в 4 населенных пунктах Пряжинского и Пудожского районов.

Сегодня, 4 января, электроснабжение в населенных пунктах республики, нарушенное из-за сложных погодных условий, полностью восстановлено.