В России подсчитали долю "тихих алкоголиков"

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, какой процент населения может считаться "скрытыми алкоголиками".

Около трети россиян злоупотребляют алкоголем, но не обращаются к специалистам за помощью. Об этом рассказал главный нарколог Минздрав РФ Евгений Брюн 10 февраля, пишут "Известия".

Под злоупотреблением подразумевается ежедневное употребление рюмки крепкого алкоголя в течение месяца. По словам Брюна, так делают 30% жителей страны и при этом не наблюдаются у нарколога — "пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть".

Также Брюн рассказал, что среди мужчин "тихих алкоголиков" больше, чем среди женщин. Это объясняется тем, что женщины "более спокойные", в то время как у мужчин есть "потребность менять свое психическое состояние".

Брюн предложил ввести в больницах программы тестирования и профилактики. Он заверил, что не существует радикального средства от алкоголизма — в данной ситуации лечение является многоэтапным, а реабилитационный процесс может затянуться на всю жизнь.

Нарколог выступил за продажу спиртного только в специализированных местах, которые располагались бы "не в жилом районе, а на пустыре".

Ранее в феврале Брюн предупредил, что европейская традиция выпивать бокал вина за ужином является опасной для россиян. По его словам, такая привычка "отпечаталась в генах" жителей средиземноморских странах, где благодаря жаркому климату алкоголь быстрее выводится из организма. Россияне же к вину менее привычны.

Напомним, Карели по итогам прошлого года вновь попала в топ-5 регионов-лидеров по потреблению водки.