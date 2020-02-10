890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сегодня вечером на набережной Петрозаводска снесут все ледовые и снежные скульптуры 1
10.02.2020 13:00
Поэтесса с 14 размером груди рассказала о своем достоинстве (ФОТО) 2
10.02.2020 19:40
Власти Карелии предлагают гражданам сообщать о пустующих квартирах 3
10.02.2020 16:05
Придуман еще более опасный вид социальной инженерии для владельцев банковских карт 2
10.02.2020 08:57

В России подсчитали долю "тихих алкоголиков"

Новости. Общество
22:00, 10 Февраля 2020
фото: © AP Photo/Eraldo Peres
Загрузка...

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, какой процент населения может считаться "скрытыми алкоголиками".

Около трети россиян злоупотребляют алкоголем, но не обращаются к специалистам за помощью. Об этом рассказал главный нарколог Минздрав РФ Евгений Брюн 10 февраля, пишут "Известия".

Под злоупотреблением подразумевается ежедневное употребление рюмки крепкого алкоголя в течение месяца. По словам Брюна, так делают 30% жителей страны и при этом не наблюдаются у нарколога — "пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть".

Также Брюн рассказал, что среди мужчин "тихих алкоголиков" больше, чем среди женщин. Это объясняется тем, что женщины "более спокойные", в то время как у мужчин есть "потребность менять свое психическое состояние".

Брюн предложил ввести в больницах программы тестирования и профилактики. Он заверил, что не существует радикального средства от алкоголизма — в данной ситуации лечение является многоэтапным, а реабилитационный процесс может затянуться на всю жизнь.

Нарколог выступил за продажу спиртного только в специализированных местах, которые располагались бы "не в жилом районе, а на пустыре".

Ранее в феврале Брюн предупредил, что европейская традиция выпивать бокал вина за ужином является опасной для россиян. По его словам, такая привычка "отпечаталась в генах" жителей средиземноморских странах, где благодаря жаркому климату алкоголь быстрее выводится из организма. Россияне же к вину менее привычны.

Напомним, Карели по итогам прошлого года вновь попала в топ-5 регионов-лидеров по потреблению водки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-10 23:12:45
Пользуясь случаем обращаю ваше внимание, что ОПГ опять активизировала свою "работу" по "лечению" алкоголиков и наркоманов. Снова объявления на каждом дереве и столбе. Нового формата. Уже писал, что идет отъем жилья у зависимых. Не первый год приезжая ОПГ занимается этим преступным делом. Где менты, прокуроры и мэрия? Нет их. Неужели всё схвачено?
Деньги большие задействованы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
06.02.2020, 17:13
Министр транспорта Карелии задержан по подозрению в получении взятки
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
04.02.2020, 17:15
Стало известно, кто стал жертвами страшной аварии на трассе в Карелии
06.02.2020, 18:17
Правоохранители рассказали, какую взятку дали министру транспорта Карелии

Аналитика

07.02.2020 14:25
Тема недели
Камера вместо квартиры в Испании 11
Один из самых обеспеченных карельских министров Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу республиканской власти.
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Не торговые войны, а торговый мир 1
06.02.2020 09:06
"Все бы отдал, чтобы этого не видеть" 2
05.02.2020 22:16
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2020 14:54
Без политики
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 3
В Национальном музее Карелии представили книгу о судьбах североамериканских финнов в СССР.
Акела не промахнулся 13
05.02.2020 15:30
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2020" в Петрозаводске
10.02.2020 07:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»