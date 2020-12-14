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В России запускают горячую линию по защите прав туристов в праздники

Новости. Общество
21:05, 14 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Открылась горячая линия по защите прав туристов во время новогодних праздников.

Об этом РИА Новости сообщила первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина.

"С 14 декабря мониторинговый центр "Безопасность 2.0", действующий при Российском фонде мира, совместно с партнерскими организациями открывает горячую линию по защите прав туристов, на которую россияне смогут обратиться за помощью в случае возникновения внештатной ситуации во время отдыха. Отдельно наши эксперты будут вести постоянный мониторинг ситуации с соблюдением туристическими объектами необходимых мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований, которые были введены из-за пандемии", - рассказала Сутормина.

Граждане, как отметила общественница, смогут сообщить о любых внештатных ситуациях, которые произошли с ними во время отдыха. Также на сайте мониторингового центра "Безопасность 2.0" будет открыта специальная форма обратной связи, с помощью которой можно направить соответствующее обращение.

"В этом году новогодние каникулы пройдут на фоне пандемии коронавируса, поэтому россиянам, которые привыкли на зимние праздники куда-нибудь выбираться на отдых, следует особенно внимательно подойти к выбору туристического направления. Чтобы не стать заложником внезапного карантина за рубежом, конечно, лучше всего будет провести праздничные дни в России", — отметила Сутормина.

Ранее сообщалось. что туристы массово меняют новогодние туры с Санкт-Петербурга на Карелию.

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Комментарии

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