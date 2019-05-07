В Следкоме рассказали, кто сгорел в подвале дома в Петрозаводске

На пожаре в подвале жилого дома 7 мая на ул. Куйбышева было обнаружено тело, сообщили в МЧС Карелии.

В МЧС рассказали, что пожар произошел в 1.19 на ул. Куйбышева,19. В подвале был обнаружен труп.

В Следкоме Карелии появилась информация о том, что при тушении пожара было обнаружено тело 52-летнего мужчины.

В настоящее время проводится доследственная проверка.