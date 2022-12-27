В центре Петрозаводска засыпали опасную горку (ФОТО)

Опасный склон на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина в Петрозаводске засыпали песком.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о ликвидации опасной горки, на которой катались дети.



«Местом для катания был выбран склон на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского. Горка ликвидирована, но не исключено, что после ближайшего снегопада дети снова ее раскатают», - сообщили в дорожной полиции города.



Инспекторы обратили внимание родителей, на то, что выше склона расположена детская площадка.



«Рядом находится оживленная проезжая часть проспекта Александра Невского. Рано или поздно такие развлечения могут закончиться трагедией», - предупредили в ГИБДД карельской столицы.







Автоинспекторы продолжат рассказывать детям и взрослым об опасности такого рода развлечений. Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что в середине декабря 9-летняя девочка сломала позвоночник, катаясь на ватрушке с горки.