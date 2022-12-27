Реклама

Истории успеха. Ягоды Карелии
27.12.2022 15:50
Санкции, сдерживание цен, бюджетный оптимизм: экономические итоги года в Карелии
Сегодня 09:45
Маленького Ромку из поселка Карелии, которому собирали деньги на лечение всем миром, прооперировали в США
Сегодня 06:40
Житель Карелии отсудил у работодателя огромную сумму из-за путаницы с географией
27.12.2022 16:51

В центре Петрозаводска засыпали опасную горку (ФОТО)

Новости. Общество
12:45, 28 Декабря 2022
фото: ГИБДД Петрозаводска

Новости партнеров

Опасный склон на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина в Петрозаводске засыпали песком.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили о ликвидации опасной горки, на которой катались дети.

«Местом для катания был выбран склон на пересечении улицы Калинина и проспекта Александра Невского. Горка ликвидирована, но не исключено, что после ближайшего снегопада дети снова ее раскатают», - сообщили в дорожной полиции города.

Инспекторы обратили внимание родителей, на то, что выше склона расположена детская площадка.

«Рядом находится оживленная проезжая часть проспекта Александра Невского. Рано или поздно такие развлечения могут закончиться трагедией», - предупредили в ГИБДД карельской столицы.



Автоинспекторы продолжат рассказывать детям и взрослым об опасности такого рода развлечений. Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что в середине декабря 9-летняя девочка сломала позвоночник, катаясь на ватрушке с горки. 

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.12.2022, 16:54
Шойгу сказал, как долго будет продолжаться спецоперация
28.12.2022, 00:10
Россиян предупредили о редких и нетипичных симптомах гриппа
22.12.2022, 18:40
Россиянин получил в Финляндии срок после покупок на 4 миллиона рублей
25.12.2022, 18:34
Ребенок погиб на железной дороге в Петрозаводске
23.12.2022, 10:22
В Петрозаводске умер маленький Артем, которого жестоко избил отец
26.12.2022, 12:11
Военнослужащий в Петрозаводске застрелил свою жену

Чтиво

27.12.2022 10:50
Уроки выживания
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
Накануне Нового года Дед Мороз из Петрозаводска поделился своими советами по выживанию.
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.